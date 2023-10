Blinken va vizita Israelul în această săptămână Secretarul de stat american Anthony Blinken va vizita in zilele urmatoare Israelul, care a fost atacat de gruparea terorista Hamas in Fașia Gaza. Acest lucru a fost anunțat marți, in cadrul unui briefing, de catre purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, scrie CNN. Potrivit reprezentantului departamentului de politica externa al SUA, Blinken in Israel “va discuta direct cu partenerii noștri israelieni despre situația de pe teren” și va afla cum pot statele sa continue sa sprijine Israelul. Blinken este așteptat sa calatoreasca in Israel miercuri și sa ajunga joi,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

