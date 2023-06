Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken va vizita Arabia Saudita saptamana viitoare cu scopul declarat de a consolida relatiile adesea tensionate cu acest aliat cheie, conform unui anunt facut vineri de Departamentul de Stat, transmite AFP, citat de Agerpres."Vrem sa facem enorm de multe lucruri.…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat din SUA, Matthew Miller, a declarat marți (23 mai) ca presupusele incalcari ale incetarii focului convenite de armata din Sudan și de forțele paramilitare de sprijin rapid sunt discutate de grupul de monitorizare din Arabia Saudita și de Statele Unite,…

- Seful Marelui Stat Major israelian a evocat marti perspectiva unei "actiuni" impotriva Iranului, desi consilierul de securitate nationala al prim-ministrului Benjamin Netanyahu a minimalizat orice amenintare imediata prezentata de o noua facilitate nucleara subterana sapata in munti de Teheran, relateaza…

- Kevin McCarthy a salutat soliditatea relațiilor dintre Statele Unite(SUA) și Israel și a exprimat dorința avansarii cooperarii bilaterale. „America este recunoscatoare pentru prietenia cu Israelul, suntem o națiune mai buna datorita acestei prietenii și nu vom ezita niciodata sa o aparam”, a afirmat…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a promis sprijinul Statelor Unite pentru procesul de pace dintre Armenia si Azerbaidjan in discutii telefonice separate cu liderii lor si a chemat la deschiderea rutei vitale catre enclava disputata Nagorno-Karabah, scrie AFP și Agerpres. Menționam ca aceste…

- China este pregatita sa faciliteze un acord de pace in Orientul Mijlociu, le-a transmis ministrul chinez de Externe Qin Gang in discutii la telefon separate omologilor sai israelian Eli Cohen si palestinian Riyad Al-Maliki, potrivit agentiei oficiale chineze de presa China Noua, relateaza AFP, potrivit…

- Arabia Saudita a primit miercuri o delegatie iraniana, venita sa redeschida misiunile diplomatice din regat, precum si pe seful diplomatiei siriene, in cadrul unui dezghet care redeseneaza harta regionala in Orientul Mijlociu, informeaza AFP, citat de Agerpres.Vizita delegatiei iraniene are loc la…

- Germania mentine angajamentele fata de apararea Israelului, a declarat cancelarul Olaf Scholz cu ocazia intalnirii pe care a avut-o la Berlin cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, principalele teme fiind relatiile bilaterale, conflictul israelo-palestinian si programul nuclear iranian, scrie Mediafax."Relatia…