- Statele Unite vor sa „reconstruiasca” relația cu palestinienii, recunoscând în același timp „dreptul” Israelului de a se apara, a pledat marți secretarul de stat Antony Blinken dupa discuțiile cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele palestinian Mahmoud…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va parasi luni Washingtonul pentru un turneu de patru zile la Ierusalim, Ramallah, Cairo si Amman, in cursul caruia se va intalni, printre altii, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu si cu presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a comunicat…

- Ambasadorul israelian in SUA si la ONU, Gilad Erdan, a acuzat duminica miscarea palestiniana Hamas ca a „premeditat” un razboi cu Israelul si ca doreste „sa preia puterea in Cisiordania”, declaratie facuta in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliul de Securitate privind Orientul Mijlociu, relateaza…

- Joe Biden i-a sunat, sambata seara, pe Benjamin Netanyahu, premierul in exercitiu al Israelului, si pe Mahmoud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, in condițiile in care continua ostilitațile militare dintre armata israeliana si organizatii islamiste din Fasia Gaza. Ce i-a spus Biden lui Netanyahu?…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, i-a sunat, sambata seara, pe Benjamin Netanyahu, premierul in exercitiu al Israelului, si pe Mahmoud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, in condițiile in care continua ostilitațile militare dintre armata israeliana si organizatii islamiste din Fasia Gaza.

- Austria a arborat vineri drapelul israelian pe cladiri guvernamentale in semn de "solidaritate" cu Israelul in fata "atacurilor" efectuate "dinspre Fasia Gaza" de catre "Hamas si alte grupari teroriste", relateaza France Presse. "Condamn cu cea mai mare fermitate atacurile impotriva Israelului dinspre…

- Consiliul de Securitate al ONU va tine duminica la orele 14.00 GMT o reuniune publica virtuala cu privire la conflictul israeliano-palestinian, dupa tergiversari cu Statele Unite care au refuzat organizarea acesteia vineri, au indicat joi surse diplomatice, noteaza AFP. Sesiunea a fost solicitata de…

- Statele Unite au condamnat luni ''cat mai ferm posibil tirurile cu rachete ale Hamas'' impotriva Israelului, denuntand o ''escaladare inacceptabila'' si lansand tuturor partilor un apel la ''calm'' si la ''dezescaladarea tensiunilor'',…