- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat miercuri ca Statele Unite lucreaza pentru a sprijini tarile din prima linie, intre care Polonia, Republica Moldova, Romania si Slovacia, transmite Noi.md cu referire la tv8.md. De asemenea, Statele Unite sint pregatite sa „sprijine eforturile diplomatice”…

- Romania, Polonia, Republica Moldova și Slovacia sunt țarile din “prima linie”, care ar putea sa primeasca sprijin de la Statele Unite, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat, miercuri, secretarul de stat american, Anthony Blinken, transmite Reuters. In același timp, Statele Unite sunt pregatite…

- Uniunea Europeana ii va primi pe toți oamenii care fug din calea violențelor provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, a anunțat vineri, 25 februarie, ministrul german de Externe Annalena Baerbock, potrivit Reuters . „Trebuie sa facem totul pentru a-i accepta fara intarziere pe cei care acum fug…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat Washingtonul ca duce o „campanie de propaganda” despre posibila agresiune rusa, în timpul convorbirii telefonice avute sâmbata cu secretarul de stat american Antony Blinken, a informat MAE rus.„Campania de propaganda…

- Un fost consilier pentru securitatea naționala a Casei Albe, Fiona Hill, a declarat miercuri, la o audiere a Comisiei pentru Securitate și Cooperare in Europa, la Washington, ca președintele rus Vladimir Putin „nu blufeaza” cu Ucraina.„De asemenea, experiența mea despre Putin este ca, de obicei, daca…

- Uniunea Europeana nu vede niciun motiv sa dramatizeze tensiunile dintre Ucraina si Rusia si nu intentioneaza deocamdata sa se ia dupa Statele Unite care au rechemat familiile diplomatilor lor, a anuntat luni seful diplomatiei europene, citat de France Presse, Reuters și news.ro. "Cred ca nu ar…

- Guvernul SUA a purtat discutii cu mai multe companii internationale de energie cu privire la planuri de urgenta pentru furnizarea de gaze naturale in Europa in cazul in care conflictul dintre Rusia si Ucraina ar intrerupe furnizarea de gaze rusesti, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a respins, joi, criticile formulate de Vladimir Putin, conform carora Statele Unite și aliații sai sunt „agresorii” care au determinat escaladarea tensiunilor de la granița dintre Rusia și Ucraina, relateaza Reuters . „Ei bine, faptele sunt un lucru amuzant,…