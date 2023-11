Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta fanii emisiunii Mireasa au fost uimiți, dupa ce Blaze și Izabela Okpata au anunțat ca s-ar fi desparțit. Aceasta veste a starnit o mulțime de reacții de revolta in randul fanilor. In urma cu puțin timp, insa, fostul concurent de la Mireasa a vorbit despre intreaga situație. Iata ce…

- Desparțirea dintre Blaze și Izabela Okpata a starnit o mulțime de reacții de revolta a fanilor. Fostul concurent de la Mireasa a fost pus la zid dupa ce a luat aceasta decizie, avand in vedere ca au trecut doar cateva luni de cand fetița lor a venit pe lume. Iata cat de dur a fost criticat.

- Dupa o perioada in care s-a tot zvonit ca s-ar fi desparțit, Izabela și Blaze au confirmat ca s-au desparțit. Vestea vine la doar o luna de cand au aniversat doi ani de cand s-au casatorit civil și la cateva luni distanța de cand au devenit parinți pentru prima data. Primele declarații ale foștilor…

- Fostul iubit al Andreei Antonescu a facut dezvaluiri explozive! Fostul partener de viața al aristei a marturisit cat timp petrece impreuna cu fetița lor, dar și ce condiție i-a impus vedetei. Iata ce marturisiri a facut Victor Vrinceanu!

- Dupa ce in urma cu cateva zile au postat mesaje cu subințeles și au șters toate pozele in care apareau impreuna, Maria și Antonio au lamurit presupusa desparțire. Foștii concurenți au facut, aseara, un live pe TikTok, moment in care au spus daca mai sunt sau nu impreuna.

- Blaze și Izabela din sezonul 3 Mireasa au o familie superba și se bucura de fiecare moment petrecut alaturi de adorabila lor fiica. Pe 3 octombrie 2023 foștii concurenți ai show-ului matrimonial au aniversat 2 ani de la cununia civila pe care au savarșit-o in afara casei Mireasa, avand in vedere ca…

- Fanii sarbilor de la Steaua Roșie Belgrad au avut un mesaj pentru suporterii romani, dupa bannerul „Kosovo e Serbia”, afișat la meciul Romaniei din preliminariile EURO 2024 (2-0). In timpul meciului, suporterii au afișat un mesaj pentru romani: „Romanul are doar trei frați: Dunarea, padurea și sarbii.…

- Adrian Sina a fost acuzat, recent, de o mireasa ca ar da țepe la nunți. Ea spune ca i-ar fi dat avansul, dar acesta a anulat cantarea cu numai cateva saptamani inainte. Motvul ar fi fost ca a ales sa mearga la o alta nunta, in Craiova, ceea ce a infuriat-o pe mireasa.