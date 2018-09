Stiri pe aceeasi tema

- Urmarirea carnii si a produselor din carne provenite de la porci infectati cu pesta porcina africana este esentiala pentru combaterea raspandirii acestei boli extrem de contagioase, care poate supravietui in alimentele procesate, a declarat luni directorul adjunct al Organizatiei Mondiale pentru…

- Un renumit brand de lux a anunțat ca va renunța la blanurile naturale pentru noile colecții și ca nu va mai arde bunurile care ramaneau nevandute de la un sezon la altul. Potrivit reprezentanților Burberry, al carui nou designer este Riccardo Tisci, nevoia de a demonstra o mai mare responsabilitate…

- Un avion al companiei aeriene Emirates care a zburat de la Dubai la New York a fost pus sub carantina, miercuri dimineața, in momentul in care a ajuns pe aeroportul internațional John F. Kennedy , dupa ce mai multor pasageri li s-a facut rau in timpul zborului, relateaza Reuters citand compania aeriana…

- MTV o va celebra pe regretata cantareata americana Aretha Franklin la gala Video Music Awards (VMA) ce va avea loc luni seara, informeaza Reuters. Ceremonia de acordare a acestor premii anuale care recompenseaza artisti de top intr-o varietate de genuri muzicale va fi difuzata live pe MTV de la Radio…

- Noile telefoane iPhone de la Apple aproape ca nu ai au niciun secret. Se pare ca Apple mai avea o surpriza pregatita pentru utilizatori, insa informatia s-a scurs accidental din companie, scrie Forbes. iPhone X Plus se pare ca va fi primul dispozitiv de la Apple dual-sim. Apple s-a dat de…

- Fundasul brazilian David Luiz a dezmintit speculatiile privind o plecare de la Chelsea Londra si spera sa castige alte titluri cu noul antrenor Maurizio Sarri, relateaza Reuters. Transferat de la PSG la Chelsea in 2016, David Luiz a jucat doar 10 meciuri in ultimul sezon sub comanda lui Antonio Conte…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, considera inacceptabile faptele pentru care a fost inculpat colaboratorul sau Alexandre Benalla si promite ca acesta nu va scapa nepedepsit; agentiile Reuters si AFP au transmis duminica noaptea stiri concordante despre pozitia sefului statului, ambele citand…

- Peste douazeci de tari, de la Germania, Franta si Marea Britanie pana la state insulare din Oceanul Pacific, au anuntat, joi, ca vor incerca sa isi limiteze pana in anul 2020 emisiile de gaze cu efect de sera peste obiectivele prevazute in cadrul Acordului de la Paris, informeaza Reuters. Statele au…