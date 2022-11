BLANCO: TOP 10 piese definitorii pentru curentul Hip-Hop

Stiri pe aceeasi tema

- In așteptarea actualizarii World Cup, EA SPORTS da startul dezbaterii cu privire la coloana sonora suprema. De 25 de ani EA SPORTS definește sunetul sportului rege și lanseaza o provocare catre fanii FIFA din toate generațiile sa nominalizeze melodiile preferate pentru Ultimate FIFA Soundtrack. Incepand…

- Maidan este primul producer de trap din Romania și este prezent in hip-hop-ul romanesc de peste 20 de ani. Cel mai important skill al lui este flerul de a intui artiștii tineri cu cel mai mare potențial. In decursul celor doua decenii de produs muzica, Maidan a fost printre primii producatori care le-a…

- Un barbat prins in busculada din centrul Seulului in noaptea de Halloween a reușit sa se salveze de la moarte. O decizie luata intr-o secunda i-a salvat viața. Ingrozit de ce se intampla in jurul lui, omul s-a prins pur și simplu cu manile de ziduri. „Abia puteam sa respir”, a marturisit acesta. „Au…

- IDK a fost nascut sa fie pe scena in fața miilor de fani, iar drept dovada sta ascensiunea lui extrem de rapida. Dupa primul an de cariera a urcat pe cele mai mari scene urbane din Romania la “Beach, please!” și “Vlad Arena”, fiind parte dintr-un line-up compus de cei mai mari artiști de hip-hop...…

- Casa de Licitații A10 by Artmark marcheaza Centenarul Incoronarii, organizand pe 18 octombrie Licitația Jubiliara de Arta și Istorie – Romania Regala Centenara, a carei expoziție se deschide astazi. Momentul istoric care a avut loc acum 100 de ani este reconstituit la Palatul Cesianu-Racovița prin piese…

- Cateodata ii lasam pe alții sa scrie articole pe site-ul nostru. Oameni care știu mai bine cu ce se mananca unele subiecte sau oameni pe care noi ii apreciem foarte mult. Astazi, pentru ca am vrut sa vorbim despre hip-hop-ul romanesc, invitatul nostru pe virginradio.ro este DJ Undoo! Fara alte prezentari,…

- Internet Money Records a lansat EP-ul “We All We Got”. La doi ani dupa ce și-au impartașit albumul de debut, grupul revine cu un pachet de 6 piese. Ei se conecteaza in mod constant cu artiști populari pentru a crea piese zgomotoase de Hip Hop, iar Internet Money s-a intors cu un alt proiect. Colectivul…