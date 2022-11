Black Friday la eMAG a început cu comenzi de 151 mil. lei în primele 30 de minute Comenzile de Black Friday 2022 au depașit cu 13 milioane de lei recordul anului trecut, iar interesul la 7,21 ora start a fost la cote maxime. Valoarea comenzilor dupa prima jumatate de ora s-a ridicat la 151 de milioane de lei. In primele 10 minute de la start, clienții au comandat 184.000 de produse, intr-un ritm de 306 produse pe secunda. O mare parte dintre ele se aflau in listele de favorite și vor beneficia de transport gratuit la easybox prin abonamentul Genius. Primele comenzi au plecat deja din centrul logistic al viitorului și vor ajunge chiar astazi la easybox incepand cu ora 17.00.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comenzile de Black Friday 2022 au depașit cu 13 milioane de lei recordul anului trecut, iar interesul la 7,21, ora de start a fost la cote maxime. Valoarea comenzilor dupa prima jumatate de ora s-a ridicat la 151 de milioane de lei, potrivit unui comunicat eMAG remis vineri, 11 noiembrie.In primele…

- Comenzile de Black Friday 2022 au depașit cu 13 milioane de lei recordul anului trecut, iar interesul la 7:21 (ora de start) a fost la cote maxime. Valoarea comenzilor dupa prima jumatate de ora s-a ridicat la 151 de milioane de lei. In primele 10 minute de la start, clienții au comandat 184.000 de…

- Cu cateva zile inainte de 11 noiembrie, ziua in care va avea loc Black Friday la eMag, retailerul dezvaluie primele produse din oferta. O reducere foarte mare, de peste 55.000 de euro este la o locuința din ansamblul Liziera de Lac. Valoarea cumulata a reducerilor la cele peste 1,5 milioane de oferte…

- Numarul acestora este in crestere cu peste 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cele mai multe dintre acestea au fost din Bucuresti, capitala fiind urmata de judetele Cluj, Iasi si Brasov. In aceeasi perioada, deficitul balantei comerciale a crescut la 22 de miliarde de euro, in conditiile…

- 9.600 de firme și-au suspendat activitatea in primele opt luni ale anului Foto: Wikipedia.org RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Aproape 9.600 de firme și-au suspendat activitatea în primele opt luni ale acestui an, în creștere cu peste 20% fața de aceeași perioada a anului…

- Datele statistice disponibile la nivel central arata ca Salajul figureaza pe lista celor cinci județe cu cei mai puțini IT-iști angajați. Intr-o harta realizata și prezentata de zf.ro, Salajul figureaza cu 100 de IT-ști angajați in 2021, Calarași este județul unde au fost angajați anul trecut 82 de…

- OPINII… Scriitorul Vasile Ernu este impresionat de judetul Vaslui. Acesta a povestit in cateva mesaje pe pagina sa de Facebook impresiile sale despre locurile, infrastructura si oamenii de aici. Unul dintre lucrurile pe care le-a remarcat inca de la inceput a fost curatenia din Vaslui, „probabil cel…

- Romania se indreapta spre o criza puternica de personal in sectorul educației, in condițiile in care, in prezent, mai puțin de 1 din 10 profesori are varsta sub 30 de ani. Nu este exclus ca peste 50% dintre profesori sa iasa la pensie in urmatorii 10 ani, astfel ca educația unei intregi generații sa…