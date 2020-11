Stiri pe aceeasi tema

- Record absolut in comertul online de Black Friday 2020, arata datele retailerului online eMag si ale procesatorului de plati PayU. Romanii s-au inghesuit la cumparaturi din primele secunde, arata retailerul, potrivit caruia in numai 52 de secunde au fost comandate 1.000 de televizoare Samsung. Un roman…

- Romanii au cheltuit mai bine de 1 milion de lei pe minut, in primele șapte ore de cand s-a dat startul celui mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului. De banii aceștia, cei mai mulți romani și-au luat produse pentru casa și ingrijirea locuinței, dar și produse de beauty și ingrijire personala.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a stabilit prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile din data de 14 noiembrie, o serie de masuri privind perioada de proces electoral pentru alegerile parlamentare. Astfel, conform hotararii, pe perioada procesului electoral (in cadrul…

- In primele 8 luni ale acestui an, in Romania, au murit mai mulți oameni decat in primele 8 luni ale anului 2019, informeaza Institutul Național de Statistica. Astfel, in perioada comparata, anul trecut au murit cu 383 de oameni mai mult ca in acest an. In primele 8 luni ale lui 2019 au murit mai […]…

- WhatsApp vine cu o noua surpriza pentru utilizatorii aplicației. Reprezentanții Facebook au anunțat ca utilizatorii aplicației de mesagerie vor putea efectua achiziții de bunuri și servicii din interiorul aplicației. In felul acesta, WhatsApp va permite companiilor sa iși vanda produsele in interiorul…

- Alexandru-Marius Paris și Marian- Gelu Paris au concurat in trei competiții – la Luncavița, Bacau și Garboavele Alex va concura și la velodrom, la Campionatul Național care va avea loc in Bulgaria Ciclismul, sport in aer liber, a avut mai multa libertate de exprimare decat alte discipline sportive in…

- Și masca, nu doar buletinul sunt obligatorii la aceste alegeri in vreme de pandemie. Niciun alegator nu a putut pași intr-o secție de votare fara sa respecte reguli cu care ne-am familiarizat de 6 luni de zile.

- Astazi, 30 august, in jurul orei 16:00, in dispeceratul I.S.U. Vrancea s-a primit un apel care anunța despre producerea unui incendiu de vegetație uscata in satul Radulești, comuna Vanatori. Primele forțe ajunse la fața locului au constatat ca incendiul se manifesta cu ardere violenta și dezvoltare…