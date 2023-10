Altex a oferit astazi mai multe detalii despre startul și desfașurarea celei mai așteptate campanii de cumparaturi a anului, Black Friday. In perioada 2 noiembrie – 22 noiembrie, ofertele vor fi disponibile atat ȋn magazinele fizice Altex și Media Galaxy din toata țara, cat și online , pe altex.ro, mediagalaxy.ro sau in aplicația mobila Altex. Campania de Black Friday de anul acesta este structurata in trei valuri, fiecare saptamana cu oferte dedicate la o gama variata de categorii de produse. Poți „fura” startul cu aplicația Altex Acesta este și primul an in care vor participa la Black Friday…