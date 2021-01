Stiri pe aceeasi tema

- ”Enel a stabilit un nou record al plafonului de capitalizare bursiera, trecand pragul de 90 de miliarde de euro si confirmand pozitia companiei in fruntea bursei italiene si in topul companiilor de utilitati din Europa. Atingerea acestui record a fost posibila datorita succesului modelului de business…

- Aproximativ patru din zece romani reușesc sa faca economii (39%) in perioada pandemiei, in conditiile in care, inainte de pandemie, intr-o luna obisnuita, doua treimi dintre respondenți (68%) reușeau sa economiseasca, releva un studiu realizat de Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie (IRES),…

- Pentru ca s-a vorbit mult despre cat de importanta este integrarea platformelor de e-learning in activitatea de zi cu zi a elevilor din școlile gimnaziale și licee, prea puțin, insa, se discuta despre digitalizarea invațamantului superior din Romania.

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anunțat luni ca a extins accesul în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciara eTerra pentru notarii publici. Astfel, începând de luni, 23 noiembrie, notarii au acces gratuit permanent la conținutul tuturor…

- Digitalizarea și standardizarea proceselor de business din cadrul unei companii poate reduce timpul total alocat activitaților, și implicit cheltuielile de funcționare, cu pana la 30% Profitabilitatea unei companii crește in medie cu 20%, prin utilizarea unui sistem ERP modern (Planificarea Resurselor…

- ​Cel puțin 550.000 de bunuri culturale din arhivele a 29 de instituții din România, respectiv: 20 de muzee, 5 biblioteci, Arhiva Naționala de Filme, TVR, Radioul Public și Institutul Național al Patromoniului au început sa fie digitalizate în primavara anului trecut și ar trebui sa…

- ​​Se scumpește RCA, dupa ani de zile! Mutari surpriza în asigurari: Giganții RCA, pas în spate la "sugestia" ASF ● Cum rescrie fiscul „Miorița ● Transport în pandemie. Unde sunt marile aglomerații ● Cum a scos Streinu-Cercel 100.000 de lei lunar cash de la marii producatori…

In urmatorii zece ani, Guvernul PNL preconizeaza realizarea unei investiții de 2,4 miliarde euro pentru proiectul privind digitalizarea serviciilor publice. Decizia s-a luat avand in vedere faptul ca...