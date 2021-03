Stiri pe aceeasi tema

- ​Bittnet (BNET), grup de fimre IT listat pe Piața Principala a Bursei de Valori București, anunța prima sa tranzacție transfrontaliera - achiziționarea a 35% din acțiunile Servodata a.s., integrator de soluții IT&C din Cehia, membru în cadrul grupului Moore Cehia.Citește continuarea pe StartupCafe.ro

- Nuclearelectrica, compania care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a realizat in 2020 un profit net de 684,7 milioane lei, in crestere cu 27,8% fata de anul 2019, in timp ce veniturile din exploatare au urcat cu 3,4%, la 2,5 miliarde lei, potrivit rezultatelor raportate joi Bursei de Valori…

- "Norofert Group, principalul producator roman de inputuri organice, raporteaza venituri consolidate de 24,4 milioane de lei pentru anul 2020, in crestere cu 64% fata de 2019 si un profit net de 6,3 milioane de lei, o crestere de 36%. Compania listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti a incheiat…

- Nuclearelectrica a incheiat cu E.ON Energie Romania un contract in valoare de 238,853 milioane lei, pentru vanzarea de energie electrica angro, conform unui raport remis, vineri, Bursei de Valori Bucuresti. Perioada de livrare a energiei va fi 1-28 februarie 2021. Societatea…

- ”Bittnet Systems informeaza investitorii despre semnarea unui contract semnificativ de catre Dendrio Solutions SRL, companie detinuta 100% de Bittnet Systems”, arata un anunt al companiei. Este vorba de un acord cadru fara obligativitatea clientului de a atinge valoarea totala. Contractul are o durata…

- Tranzacțiile pe BVB au ajuns la aproape 4 mld. euro in 2020, un record pentru piața financiara de la București Valoarea de tranzactionare cu toate tipurile de instrumente financiare a inregistrat in 2020, pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, un record absolut, de aproape 18,3 miliarde…

- Valoarea tranzactiilor derulate luni pe Bursa de Valori Bucuresti s-a cifrat la peste 175,6 milioane de lei, pe fondul unor tranzactii cu actiuni Cemacon in valoare de 122,37 milioane de lei realizate in Piata Deal. In Piata Reglementata, cele mai lichide actiuni au fost titlurile OMV Petrom,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 188 milioane de lei din capitalizare, respectiv 0,12%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 70,81%. Potrivit datelor publicate de BVB si consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns…