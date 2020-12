Stiri pe aceeasi tema

- Iubit nou, piese noi, emisiune și reality-show. Deși un an greu, indeosebi pentru artiști, Inna a dat lovitura. Este pe val și in pandemie, lucru de care este mandra. Cantareața a stat de vorba cu Click! despre toate provocarile din ultima perioada. 2020, un succes pentru Inna, in pofida provocarilor…

- Conturile de Twitter prezentate ca fiind ale lui Ugur Sahin si Ozlem Tureci, fondatorii BioNTech, care a anuntat saptamana trecuta realizarea unui vaccin cu o eficacitate de peste 90% impotriva COVID-19, sunt false, a declarat luni compania germana, relateaza dpa. Compania germana a facut anuntul…

- Uniunea Europeana (UE) a lansat miercuri procedura pentru sanctionarea presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, a fiului sau Viktor si a altor 13 oficiali din Belarus, au anuntat surse diplomatice de la Bruxelles, informeaza AFP.Citește și: PSD vede posibila intrarea la guvernare (surse)…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Brașov anunța faptul ca taxele de inmatriculare și permise auto nu se mai pot plati la ghișeu. The post Taxele de inmatriculare și permise auto nu se mai pot plati la ghișeu. Conturile bancare appeared first on NewsBV…

- Conturile bancare ale lui Alexei Navalnii au fost blocate in perioada in care activistul rus de opozitie se afla intr-un spital din Germania pentru tratament dupa ce a fost otravit cu o neurotoxina denumita noviciok. Tot atunci, apartamentul i-a fost pus sub sechestru.

- Directorul Complexului Medical Multifunctional Caraiman din București a anunțat vineri ca sute de bucureșteni au fost victimele unui atac cibernetic care au avut rezultate negative la testele Covid facute in acest complex au primit SMS-uri false care ii anunțau ca sunt pozitivi, relateza G4Media. ”A…

- Autoritatile ruse au blocat activele lui Aleksei Navalnii, in cadrul unei proceduri judiciare, in timp ce liderul opozitiei era spitalizat in Germania dupa ce a fost otravit, relateaza Mediafax.Conturile bancare ale lui Aleksei Navalnii sunt blocate, iar apartamentul sau din Moscova este pus…

- Desparțirea dintre Alin Oprea și Larisa, cea cu care a fost casatorit timp de 22 de ani și alaturi de care are doi copiii, este una zgomotoasa și se tranșeaza atat in instanța, cat și pe micile ecrane. Acuzațiile dure au venit din ambele parți, foștii partenerii susținand ca infidelitatea a existat…