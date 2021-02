Bitcoin se apropie de pragul de 50.000 dolari Bitcoin a crescut marți pe platforma WorldCoinIndex la un nou maxim istoric de 48.174 dolari, echivalentul a aproape 190.000 lei, dupa ce a urcat la inceputul saptamanii, in cursul serii, la peste 44.000 dolari. Comparativ cu sfarșitul anului trecut cotațiile au inregistrat un salt de aproape 40%. Noul raliu al monedei digitale a survenit dupa anunțul facut luni de Tesla... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

