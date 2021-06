Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea bitcoin a scazut, luni, cu aproape 10%, nefiind semne ca volatilitatea din piața criptomonedelor se va diminua. Jucatorii din piața spun ca de vina sunt ingrijorarile privind extinderea acțiunilor Chinei de a interzice minarea.

- Vanzarile auto pe piata chineza au scazut cu 3% in mai, incheind cele 13 luni de crestere consecutiva, incepand din aprilie 2020, dupa criza provocata de pandemia de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters, potrivit Agerpres. Luna trecuta, livrarile pe cea mai mare piata auto din lume au totalizat…

- China va lua masuri ferme impotriva activitatilor de minare de bitcoin si a activitatilor de tranzactionare, in incercarea de a elimina riscurile financiare, a anuntat vineri Comitetul de dezvoltare si stabilitate financiara de la Beijing, transmite Reuters. Statul chinez va lua masuri energice…

- Bitcoin a scazut luni la cel mai jos nivel din ultimele trei luni, dupa ce investitorii au inceput sa vanda criptomoeda, in urma aluziilor facute in weekend de Elon Musk, care a dat de ințeles ca ca ia in calcul sau chiar a vandut deja o parte din stocurile sale de moneda virtuala, scrie Reuters.

- Bitcoin a atins marti un nivel record de 62.741 de dolari pe unitate, continuand evolutia ascendenta din acest an, cu o zi inainte de listarea actiunilor platformei de tranzactionare Coinbase in Statele Unite, transmite Reuters. Listarea, miercuri, a celei mai mari platforme de tranzactionare…

- Activitatile de spionaj si interferenta externa in Canada au atins anul trecut un nivel comparabil cu cel din perioada Razboiului Rece, una dintre cauzele acestei realitati fiind vulnerabilitatile cauzate de pandemia de COVID-19, a declarat luni Serviciul canadian de informatii pentru securitate (CSIS),…

- Activitatile de spionaj si interferenta externa in Canada au atins anul trecut un nivel comparabil cu cel din perioada Razboiului Rece, una dintre cauzele acestei realitati fiind vulnerabilitatile cauzate de pandemia de COVID-19, a declarat luni Serviciul canadian de informatii pentru securitate…

- Consiliul de Administratie al grupului sud-coreean LG Electronics a aprobat luni inchiderea diviziei de telefonie mobila, care inregistreaza pierderi, dupa ce nu a reusit sa gaseasca un cumparator, o decizie in urma careia devine primul mare brand de smartphone-uri care se retrage complet de pe piata.…