BISTRITA ROBOTICS DEMO. Incepand cu data de 6 decembrie, Bistrita va avea parte de primul sau concurs de robotica. Pret de doua zile, 23 de echipe si peste 130 de liceeni din toata tara se vor intalni in sala de sport a Colegiului National Liviu Rebreanu pentru a da startul noului sezon de robotica. Concursul de robotica este organizat ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

