- Meci spectaculos facut de Gloria la Dej. Gazdele au condus cu 2 la 0, dar Buzaul a revenit in repriza secunda, reușind patru goluri in 30 de minute. Unirea a deschis scorul dupa o balbaiala colectiva in defensiva Gloriei. Adrian Pop a impins balonul cu șpițul din șase metri, printre picioarele lui Greab.…

- Debut fals, pentru Gloria, in Liga Florilor. Buzoiencele se intorc invinse de la Braila, dupa ce echipa pregatita de Costica Buceschi s-a impus cu 28-24 (16-12). Inceputul de meci a fost dominat de gazde, care au condus cu 5-0, Gloria reușind sa perforeze plasa adversarelor abia in minutul 8. Kanaval…

- Victorie fara emoții pentru Gloria, intr-un play-off in care drumul a fost mai greu, poate, decat meciul in sine. Buzaul cu o formula in care s-au regasit atat titulari cerți cat și fotbaliști care au jucat mai puțin a deschis scorul repede, prin Dumitrache, dupa o acțiune pe cont propriu in flancul…

- Buzaul a caștigat finala mica a turneului „Poarta Transilvaniei”, patrulater gazduit de Bistrița și la care au luat parte, alaturi de cele doua Glorii, Debrecen și Besancon, doua echipe bune, cu prezențe constante in Europa. In primul meci, semifinala turneului, Gloria a pierdut cu Debrecen, echipa…

- Gloria a disputat sambata ultimul amical inainte de reluarea Ligii Secunde. Adversarul, divizionara a treia Olimpia Ramnicu-Sarat, s-a incadrat in tiparul oponentelor din intersezon, adica o echipa buna, dar nu de speriat. Buzaul a deschis scorul repede, prin Lazar, majorand avantajul in minutul 35,…

- Sfarșitul saptamanii trecute a consemnat inca un amical pentru Gloria, de data aceasta pe stadionul din Crang. Buzaul a dat, joi seara, prima reprezentație cu public inaintea unui sezon la finalul caruia se dorește promovarea in Superliga. Gazdele s-au impus cu 2 la 1, dupa ce au deschis scorul prin…

- Gloria pregatește sezonul viitor cu minuțiozitate, Daniel Anca urmarind sa integreze rapid toate sportivele nou-venite. Programul meciurilor de verificare inca nu este batut in cuie in totalitate, insa sunt deja cateva repere temporale certe, ale intersezonului. Primul turneu la care va evolua Buzaul…

- Gloria a mers la Arad cu speranțe mari, dupa ce, in tur, reușise o prestație cat se poate de decenta, in compania unei echipe net superioara la prima vedere. Buzaul a inceput partida dezinvolt, ieșind bine din presingul aradenilor, cu trasee coerente și combinații intre liniile gazdelor. Ba chiar a…