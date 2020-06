O banda de circulatie din DN 17 a fost blocata, marti seara, in urma unei alunecari de teren produse in localitatea Muresenii Bargaului, la baza Pasului Tihuta, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.



In zona afectata intervine Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Tiha Bargaului.



ISU a actualizat si numarul persoanelor evacuate din locuinte in comuna Rodna, in urma inundatiilor, acesta crescand la 22 de persoane - sapte copii si 15 adulti. Acestea urmeaza sa isi petreaca noaptea in spatii de cazare…