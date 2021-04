Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului Județean Baia Mare, Alexandru George Oros, afirma, intr-un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații, ca a regasit in spital oameni dedicati cu o vocatie indeplinita, cu devotament si daruire. ”7 aprilie – Ziua Mondiala a Sanatatii reprezinta an de an momentul in care ne amintim…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri de la ora 12.00, la dezbaterea cu tema „Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica”, organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei…

- In urma cu exact un an, președintele Klaus Iohannis anunța ca Romania intra in starea de urgența din data de 16 martie 2020. Anunțul venea la doar cateva zile dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații declarase pandemie de coronavirus. Era pentru prima data din 1990 cand in țara noastra era decretata…

- Maine se implineste un an de la primul caz de infectare cu SARS CoV 2 in tara noastra. In seara zilei de 26 februarie 2020, fostul ministru al Sanatatii, Victor Costache, si secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, anuntau ca a fost depistat, la noi, pacientul…

- 86 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne s-au infectat cu Covid-19 in decurs de o saptamana. Datele au fost prezentate in cadrul conferinței de presa organizate de ministerul Sanatații, de catre secretarul de stat din cadrul MAI, Sergiu Golovaci, care a precizat ca doi angajați se afla in stare…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava va primi peste 600.000 de lei in vederea imbunatatirii conditiilor din sectia medicala pentru tratarea pacientilor cu cazuri moderate si severe de COVID-19, a anuntat, vineri, presedintele Consiliului Judetean (CJ), Gheorghe Flutur, informeaza Agerpres.…

- Senatoarea Gabriela Firea denunta tentativa primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, de a taia finantarea unor spitale importante, in plina pandemie. Fostul primarul general al Capitalei il acuza si pe succesorul sau, Nicusor Dan, de blocarea unui proiect benefic pentru sanatatea bucurestenilor:…

- O noua zi, un nou scandal legat de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Raed Arafat a fost dat in judecata iar. Iata cine il someaza sa spuna adevarul in pandemie si de ce. Cine il da pe Raed Arafat in judecata si de ce Raed Arafat a fost dat in judecata de catre Gheorghe […] The post Raed…