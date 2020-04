Stiri pe aceeasi tema

- Politistii bistriteni au interceptat un nou transport ilegal de cherestea efectuat de cetateni din comuna Hodac, judetul Mures, acesta fiind cel de-al treilea caz semnalat in ultimele zece zile, iar cei in cauza s-au ales cu amenzi pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie."La data…

- Marți, pe drumul județean 170, in localitatea Ciceu Giurgești, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș l-au depistat și oprit in trafic pe un barbat de 33 de ani, din localitatea Hodac, județul Mureș, care transporta cu o autoutilitara 2,6 mc cherestea. La solicitarea polițiștilor, acesta a…

- Ziarul Unirea Un barbat din Mureș a fost prins de catre polițiștii din Campeni, avand asupra sa bunuri in valoare de 1.5000 de lei. Acestea urmau sa fie comercializate ilegal Un barbat din Mureș a fost prins de catre polițiștii din Campeni, avand asupra sa bunuri in valoare de 1.5000 de lei. Acestea…

- Politistii din Zlatna au organizat o acțiune pentru creșterea climatului de siguranța publica din oraș și localitațile rurale arondate. Au fost aplicate 22 de sanctiuni contravenționale și au fost identificați 5 autori de infracțiuni. La data de 07 martie 2020, politistii din Zlatna și Almașu Mare,…

- Doi barbați din Mureș sunt cercetați de polițiștii din Alba, dupa ce l-ar fi inșelat pe un batran din Zlatna caruia i-au vandut mai multe scanduri. Potrivit IPJ Alba, la data de 07 martie 2020, polițiștii din Zlatna au identificat doi barbați, de 50 și 26 de ani, din comuna Hodac, județul Mureș, ca…

- Peste 30 de metri cubi de material lemnos au fost confiscați de polițiștii din Albac și Bistra, in urma unor controalelor efectuate la doua societați comerciale. Au fost aplicate amenzi in valoare de 15.000 de lei. Potrivit IPJ Alba, miercuri, polițiștii Postului de Poliției Albac au aplicat o amenda…

- Un barbat din județul Mureș s-a ales cu dosar penal dupa ce a lacomit la oile unui tanar din Monor. Mureșeanul i-a furat monoreanului patru animale, care se aflau pe un camp in apropierea locuinței acestuia. In cadrul cercetarilor efectuate, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au identificat,…

- Un barbat din județul Mureș are probele de ordin penal, dupa ce a fost prins de polițiști ca a condus un autoturism fara a deține permis. Ceea ce l-a dus in brațele polițiștilor a fost un accident rutier minor, cauzat chiar de el. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 22.01.2020, in jurul orei 23.40,…