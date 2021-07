Bismarck, Cancelarul de Fier In aceasta zi de 30 iulie, la 1898, a murit prințul Otto von Bismarck, un batran stapanit de resentimente și amaraciune, in varsta de 83 de ani. Bismarck a schimbat pentru totdeauna chipul Europei in cursul celor 28 de ani in care a fost prim-ministrul Prusiei și al celor 19 in care a fost Cancelarul […] The post Bismarck, Cancelarul de Fier first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

