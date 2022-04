Parohia Ortodoxa „Intrarea Maicii Domnului in Biserica” Luncani l-a invitat pe Ioan Maric sa vina in biserica satului natal pentru un nou popas in Gradina Maicii Domnului. A deschis aici o expozitie tematica in Saptamana Mare, in prezenta elevilor din sat si a cadrelor didactice care i-au insotit. A fost „o forma de spovedanie si, simultan, […] Articolul Biserica, scoala, arte apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .