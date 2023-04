Stiri pe aceeasi tema

- Situata in apropierea localitații Tudor Vladimirescu (Galați), Manastirea Vladimiresti a fost ridicat-o in urma unei vedenii dumnezeiești a unei tinere localnice. In comunism, manastirea a fost desființata, iar maicuțele au fost bagate in pușcarie.

- La data de 10.04.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Structura Centrala impreuna cu Direcția de Combatere a Criminalitații Organizate au pus in aplicare 17 mandate de percheziție domiciliara, pe raza municipiului București și județelor…

- Sunt proteste uriase in tara. Mii de fermieri din mai multe judete au iesit in strada cu tractoarele si cu utilajele agricole in semn de protest fata de pierderile suferite din cauza granelor din Ucraina. Ei acuza ca exporturile de produse agricole fara taxe vamale din Ucraina duc la scaderi importante…

- Un barbat, pasager intr-o mașina, a murit, iar alte patru persoane au ajuns la spital, dupa ce doua autoturisme s-au lovit frontal in judetul Mures.Se pare ca unul dintre șoferi ar fi calcat prea tare pedala de accelerație, spun martorii, și a pierdut controlul volanului. Atenție, urmeaza detalii care…

- Cel putin sase persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite dupa ce un individ a deschis focul, joi seara, intr-un locas de cult din orasul german Hamburg, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.

- In ziua de 26 Februarie 2023 la ora 15:11:33 (ora locala a Romaniei) s-a produs in MUNTENIA, BRAILA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 10km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 12km N de Braila, 13km SV de Galati, 144km NV de Constanta, 153km SE de Bacau, 157km…

- Un microbuz cu 20 de pasageri si un autoturism cu patru persoane s-au ciocnit, vineri, in judetul Bihor, toate persoanele fiind evaluate de medici. Din primele date, 14 persoane au fost ranite. „Pompierii militari bihoreni actioneaza pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs pe DN 76, pe…

- Potrivit unui comunicat al IGSU transmis, duminica, AGERPRES, pompierii au deblocat mai multe autovehicule inzapezite, degajat 48 de copaci, 6 stalpi de electricitate si mai multe cabluri electrice, care au avariat 11 autoturisme, 3 case, 13 imobile si o anexa gospodareasca din judetele Alba, Arad,…