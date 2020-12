Biserica Ortodoxă Română: Vaccinarea anti-Covid 19, între ezitare şi speranţă Biserica Ortodoxa Romana nu se poate pronunța in probleme de ordin strict medical, se precizeaza intr-un comunicat de presa al Patriarhiei care face referire la campania de vaccinare anti-coronavirus. BOR transmite ca vaccinul anti-Covid-19 este „ezitare și speranța” avand in vedere ca serul nu a mai fost folosit pana in prezent și ținand cont de faptul ca specialiștii susțin ca acesta ar putea pune capat pandemiei. „Pentru succesul campaniei de vaccinare anti-Covid 19, este necesara informarea corecta a populației cu privire la unele aspecte, precum caracterul voluntar, gratuit și sigur al actului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

