- Arhiepiscopul Tomisului a spus referitor la campania de imunizare din Romania ca „rugaciunea vindeca mai mult decat vaccinul”. IPS Teodosie spune ca nu se va vaccina anti-coronavirus intrucat sufera de alergii. „Patriarhia ne-a dat o recomandare, este normal sa ne dea. Daca e boala, noi ne implicam…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, spune ca oamenii trebuie sa țina cont de sfatul medicului și de propria conștiința cand decid daca se vaccineaza sau nu și precizeaza ca el nu se vaccineaza, fiindca are alergii: „Cel mai mult vindeca rugaciunea”. „Cu privire la vaccinare, noi nu spunem nici da, nici…

- Cancelaria a transmis documentul impreuna cu solicitarea de a fi pus la dispoziția personalului clerical și neclerical, „astfel incat aceștia sa aiba acces in cel mai scurt timp la informațiile și clarificarile oferite de specialiști, pentru a putea decide in cunoștința de cauza daca doresc sa se vaccineze”,…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, s-a razgandit privind vaccinul anticoronavirus. Daca la inceput acesta a refuzat sa spuna daca s e vaccineaza sau nu, Teodosie da semne ca și-a schimbat poziția. Acesta a declarat ca a primit informații importante despre vaccin. Schimbarea de optica vine dupa ce…

- IPS Teodosie, cunoscut in perioada pandemiei de coronavirus pentru nerespectarea masurilor de sanitare de protecție, a anunțat ca nu se va vaccina impotriva coronavirusului, deoarece „nu a fost experimentat”. „Deocamdata nu (ma voi vaccina n.r.), pentru ca sunt multe necunoscute. Noi lucram cu datele…

- „Am putea redeschide scoala in siguranta la sfarsitul lui martie – inceputul lui aprilie, cand incepem a treia etapa de vaccinare. Cam asta este perioada in care noi estimam inceperea vaccinarii impotriva COVID-19 in etapa a treia, deci atunci vom fi terminat deja etapa a doua de vaccinare, adresata…

