Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii au daramat statui ale reginei Victoria si reginei Elisabeta a II-a in orasul canadian Winnipeg, pe fondul cresterii nemultumirilor in urma descoperirii ramasitelor a sute de copii in morminte nemarcate in apropierea unor foste scoli rezidentiale pentru copii indigeni conduse de Biserica…

- Alte 182 de morminte anonime au fost descoperite in apropierea unui fost pensionat pentru copii autohtoni, St Eugene, la Cranbrook, in Columbia Britanica, in vestul Canadei, a treia descopeire de acest fel in decurs de o luna, a anuntat o comunitate autohtona, relateaza AFP. Aceasta descoprire…

- Alte 182 de morminte anonime au fost descoperite in apropierea unui fost penionat pentru copii autohtoni, St Eugene, la Cranbrook, in Columbia Britanica, in vestul Canadei, a treia descopeire de acest fel in decurs de o luna, a anuntat o comunitate autohtona, relateaza AFP.

- O "cupola de caldura" instalata deasupra vestului Canadei a provocat temperaturi record, declansând duminica alerte de canicula în trei provincii si în doua teritorii arctice, potrivit AFP. Magazinele nu mai au pe stoc aparate de aer conditionat si ventilatoare, în…

- Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a declarat ca i-a cerut Papei Francisc sa vina in Canada și sa-și ceara scuze pentru rolul pe care Biserica Catolica le-a avut in atrocitațile comise impotriva copiilor indigeni in cadrul sistemului de școli rezidențiale din aceasta țara, dupa ce aproape 1.000…