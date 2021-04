Stiri pe aceeasi tema

- Celebra masina de criptat "Enigma", folosita de armata germana in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, model M 2-3, 1938-1940, piesa de muzeu, extrem de rara, a fost vanduta, joi, la Artmark, in cadrul Licitatiei de curiozitati tehnice, cu 135.000 de euro, potrivit News.ro. Masinaria…

- Deputatul PSD Daniel Ghita, care a atras atentia prin numeroasele greseli de exprimare pe care le-a facut de la tribuna Parlamentului, aduce in atentia publicului o noua declaratie. Ghita asemuieste parlamentarii PSD cu evreii care „aveau o banda pe mana in timpul razboiului”. Daniel Ghita a declarat…

- Festivalul International de Film de la Berlin si-a deschis luni editia online cu un prim calup de filme, printre care ''Memory Box'', despre amintirile unei femei libaneze despre ororile razboiului civil din aceasta tara care a durat 15 ani, informeaza DPA. Semnata de cineastii…

- MARȚIȘOR 2021. Conform traditiei populare, 1 martie este si ziua Babei Dochia, stravechi inceput de an agrar. Primele 9 sau 12 zile ale lunii martie ii sunt dedicate, fiind cunoscute in popor ca Zilele Babei. Acestea corespund cu zilele de urcus ale Babei Dochia cu oile la munte, urcus dedicat mortii…

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a anunțat, in premiera, ca Biserica va organiza un nou referendum pentru familie, dupa eșecul celui din 2018, in care PNL și PSD au primis ca se vor implica, dar au refuzat, in cele din urma, sa o mai faca, iar USR a militat impotriva lui, spunand ca se urmarește…

- Presedintele Croatiei, Zoran Milanovic, a parasit vineri un act de comemorare a unei ofensive din timpul razboiului de independenta fata de fosta Iugoslavie (1991-1995), in semn de protest fata de prezenta unor embleme si saluturi pro-naziste la unele persoane in timpul programului oficial, relateaza…