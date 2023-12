Biroul vamal de frontiera Siret modernizat cu peste 10 milioane euro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul ucrainean, Denys Shmyhal, a apreciat, miercuri, sprijinul primit de tara sa din partea Romaniei, prin care trec in prezent 70% din cerealele exportate de Ucraina, noteaza Agerpres. “Parteneriatul nostru este larg si cuprinzator. Apreciem masurile luate de Romania cu privire la aspecte…

- La Iași, au fost prezentate, astazi, concluziile proiectului privind reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontiera de pe granița Romania-Moldova, respectiv Albița – Leușeni, Sculeni – Sculeni și Giurgiulești – Giurgiulești. Președintele Autoritații Vamale Romane, Ion Cupa, a precizat ca…

- Canada si Uniunea Europeana au oferit sprijinul lor "neclintit" Ucrainei in lupta sa impotriva invaziei ruse, cu un nou ajutor din partea autoritatilor de la Ottawa, in cursul summitului Canada-UE desfasurat vineri in provincia Newfoundland si Labrador, in estul canadian,

- Potrivit parchetului, un fost adjunct al ministrului Apararii si unul dintre colaboratorii acestuia sunt vizati de o ancheta cu privire la ”deturnmari de fonduri publice” si ”fac obiectul unei notificari a suspiciunii”. Cei doi barbati – ale caror nume nu au fost dezvaluite – au ”comandat in strainatate…

- Uniunea Europeana acorda 24 de milioane de euro Romaniei. Acești banii sunt pentru porturile maritime din Romania, in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina. Schema a fost aprobata in conformitate cu cadrul temporar de criza și de tranziție pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie…

- Directia principala de informatii din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii (GUR) a denuntat luni o presupusa operatiune a Moscovei constand in predarea catre Hamas a unor arme occidentale capturate de fortele ruse in Ucraina pentru a-i acuza pe ucraineni ca ar fi revandut arme primite din Occident…

- Poliția de Frontiera a primit un lot de drone in valoare de peste șapte milioane de lei. Aparatele de zbor fara pilot vor ajuta angajații instituției sa-și creasca capacitatea de intervenție, dar și sa ofere mai multa siguranța cetațenilor, scrie Nordnews . „Aceste aparate de zbor fara pilot au misiunea…