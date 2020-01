Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ucrainene au perchezitionat vineri mai multe proprietati din Kiev ale fostului presedinte Petro Porosenko, in cadrul anchetelor judiciare in care apare numele acestuia, informeaza AFP. "Sunt in curs perchezitii la mai multe adrese", intre care un club de fitness si un complex imobiliar…

- Manifestantii, care au raspuns in special apelului partidului fostului presedinte Petro Porosenko, s-au reunit in centrul capitalei Ucrainei. Ei au afisat bannere cu mesajele de genul: "Nu capitularii" si "Stai departe de Moscova". Cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca - pentru prima oara de la alegerea…

- 'Nu poti avea incredere in Putin, niciodata', i-a recomandat vineri fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko succesorului sau in functie, Volodimir Zelenski, cu cateva zile inaintea primei intalniri cu liderul rus in cadrul unui summit consacrat conflictului din estul Ucrainei, informeaza…

- Un sondaj de opinie realizat de Institutul International de Sociologie din Kiev arata ca numarul susținatorilor președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a scazut considerabil în ultimele luni - scrie agentia RBC, citata de Rador.La sfârșitul lunii noiembrie, 52% dintre ucraineni…

- Petro Poroșenko, președinte al Ucrainei intre 2014 și 2019 (foto: timpul.md) Corporatia Roshen a confirmat mass-media de la Kiev ca fiul cel mai mare al lui Petro Porosenko, Oleksii, in varsta de 34 de ani, a preluat cea mai mare parte a actiunilor firmei. „Regele ciocolatei” Petro Porosenko a fondat…

- Numele fostului presedinte ucrainean Petro Porosenko apare intr-o ancheta asupra abuzurilor de putere din timpul mandatului sau, au anuntat luni autoritatile ucrainene, o premiera dupa plecarea acestuia de la presedintia Ucrainei, informeaza AFP potrivit Agerpres. Este posibil ca Porosenko sa fi…

- Ungaria s-a opus adoptarii unei declaratii comune a ambasadorilor statelor membre ale NATO cu privire la Ucraina, ca urmare a adoptarii de catre Parlamentul de la Kiev a unei noi Legi a educației, conform b1.ro. Votata la inceputul lunii septembrie 2017 si promulgata de presedintele de la acea vreme,…

- Ungaria s-a opus adoptarii unei declaratii comune a ambasadorilor statelor membre ale NATO cu privire la Ucraina intrucat documentul nu obliga aceasta tara sa reintroduca drepturile de care fusese privata minoritatea maghiara, a anuntat miercuri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in cadrul…