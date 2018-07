Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban cere excluderea din PNL a lui Viorel Catarama. Liderul liberal a facut propunerea in cadrul ședinței Biroului Executiv al PNL, care se desfașoara la Palatul Parlamentului. De asemenea, Ionel Bogdan, președintele filialei Maramureș este propus pentru sancționarea cu avertisment, in urma…

- Președintele organizației județene PNL Maramureș, Ionel Bogdan, spune ca partidul a pierdut increderea electoratului și nu ofera o alternativa credibila la actuala guvernare, motive pentru care președintele PNL Ludovic Orban trebuie sa explice de ce formațiunea liberala a ajuns „o locomotiva cu aburi…

- Eșecul lamentabil moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila a provocat deranj in Partidul Național Liberal. Tot mai multe voci susțin ca Ludovic Orban și cei care ii sunt in jur in cadrul conducerii centrale a PNL-ului actual au ratat toate obiectivele și au o prestație jalnica. In aceste…

- Primarul PSD din orașul Cavnic, județul Maramureș, Vladimir Petruț, spune ca ar fi mers Bucuresti sa protesteze daca PSD dorea sa adopte legile justiției, nu sa introduca ”manevre și bani”. ”Ma duc eu la București sa strig ? Așa ceva nu o sa fac niciodata”, adauga edilul.Primarul PSD din orașul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, va efectua de duminica pana marti o vizita in Germania, unde are programate intalniri cu mai multi oficiali, intre care si cancelarul Angela Merkel, potrivit unor surse liberale, citate de Agerpres.Sursele citate au precizat joi, pentru AGERPRES, ca intalnirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a decis sa trimita la Curtea Constitutionala pachetul legilor Justitiei, dar si la Comisia de la Venetia. "Am decis ca atare sa trimit intregul pachet inapoi la CCR si in paralel sa sesizez Comisia de la Venetia. Fac un apel la CCR de a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brasov, ca propunerea de excludere din partid a senatorului Daniel Zamfir a venit din cauza ca acesta nu a respectat hotararile conducerii si a atacat sistematic partidul. Orban spune ca niciun lider PSD…