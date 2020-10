Biroul Electoral Central (BEC) a dat un ultimatum Biroului Electoral București sa tranșeze duminica situațiile de la Sectorul 1 și Sectorul 5, unde planeaza acuzații reciproce de frauda electorala. Termenul limita este duminica, la ora 15.00, transmite antena3.ro. Se implinește exact o saptamana de la alegerile locale tumultoase din 27 septembrie și cei de la […] The post Biroul Electoral Central cere tranșarea rezultatelor alegerilor locale pe sectoare pana duminica la 15.00 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .