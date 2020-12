Stiri pe aceeasi tema

- DISTRIBUȚIA MANDATELOR in Legislatura 2020-2024PSD - 157 de mandate: 47 mandate la Senat si 110 mandate la Camera DeputatilorPNL - 134 de mandate: 41 mandate la Senat și 93 de mandate la Camera DeputatilorUSR-PLUS - 80 de mandate: 25 de mandate la Senat si 55 de mandate la Camera DeputatilorAUR - 47…

- Biroul Electoral Central a finalizat procedura de repartizare a mandatelor de parlamentar in urma alegerilor din 6 decembrie. Rezultatul comunicat de BEC nu difera de estimarile realizate de partidele politice. Astfel, la nivel național, cei mai mulți parlamentari sunt la PSD, 47 mandate la Senat si…

- In cadrul ședinței de astazi, 14 decembrie 2020, a Biroului Electoral Central, a avut loc repartizarea mandatelor de senator și de deputat, la nivel național. Iata numarul mandatelor de senator și deputat, care revin fiecarei lista de candidați: In perioada urmatoare, la nivelul fiecarei circumscripții…

- PSD va avea in viitorul Parlament 47 mandate la Senat si 110 mandate la Camera Deputatilor, in timp ce PNL a obtinut 41 la Senat, respectiv 93 la Camera Deputatilor, potrivit datelor prezentate, luni, de Biroul Electoral Central. Alianta USR PLUS va avea 25 de mandate la Senat si 55 la Camera Deputatilor,…

- Presedintele UDMR Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, ca, in urma alegerilor parlamentare de duminica, Uniunea va obtine toate cele patru mandate de deputat in judetul Covasna, precum si unul de senator. Potrivit acestuia, este posibil ca, in urma redistribuirii voturilor la nivel national,…

- Biroul Electoral Judetean (BEJ) Arges este obligat, prin decizie a Biroului Electoral Central (BEC), sa renumere voturile din 79 de sectii de votare, dupa ce PMP, PNL si Partidul Social Democrat al Muncitorilor au reclamat numeroase incalcari ale legislatiei cu privire la desfasurarea operatiunilor…

- Ziarul Unirea Simulare a REPARTIZARII MANDATELOR de deputat și senator, dupa alegerile parlamentare 2020. Cati parlamentari va avea fiecare partid Sunt realizate simulari, in cadrul partidelor, pentru configurația noului Parlament, iar faptul ca in Parlament nu o sa intre Pro Romania și PMP, dar și…