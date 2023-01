Biroul de pașapoarte de la Petroșani a fost redeschis Punctul de lucru mobil al Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Hunedoara, amenajat la sediul Primariei municipiului Petroșani, va funcționa intre orele 10 – 14, in fiecare zi de joi. „Ma bucur ca am reușit redeschiderea biroului de pașapoarte de la Petroșani in sediul Primariei. A fost o solicitare de a mea pentru ca acest birou este o necesitate obiectiva atat din punct de vedere economic, cat și al distanței intre Deva și Petroșani. In acest mod locuitorii Vaii Jiului nu mai trebuie sa mearga pana la Deva. Dupa deschiderea Biroului de Inmatriculari și Permise Auto se vine la… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

