- Sociologul Barbu Mateescu spune ca aceasta campanie electorala pentru alegerile parlamentare, care se va desfasura tot in conditii atipice, data fiind evolutia pandemiei in Europa si in Romania, va influenta temele abordate de fortele politice, pozitionarea lor fiind previzibila, in functie de masurile…

- UE aloca 220 milioane de euro pentru transferul pacientilor COVID intre tarile membre. Uniunea Europeana a anunțat ca va finanța transferul pacienților COVID-19 in interiorul granițelor sale, cu scopul de a preveni supra-aglomerarea spitalelor, ca urmare a inmulțirii infecțiilor pe intreg continentul.…

- Trecerea la ora de iarna 2020 se va face in ultimul weekend din octombrie, adica in noaptea de 24 spre 25 octombrie, cand ora 4:00 va deveni ora 3:00. Este noaptea in care, se spune, „dormim mai mult”, ziua de 25 octombrie fiind cea mai lunga din an, pentru ca, practic, are 25 de ore. Introducerea orei…

- Pandemia de Covid-19 care a determinat alocarea de mai mulți bani europeni poate inseamna mai puțina rigurozitate in respectarea regulilor și implicit un risc mai mare pentru fraude financiare, a declarat Laura Codruța Kovesi, procuror-șef european al Parchetului European, in cadrul EUROSFAT, cel mai…

- Kӧvesi a citat un studiu recent care arata ca daunele cu TVA in decursul unui an in interiorul UE sunt undeva intre 30 si 60 de miliarde de euro. „Nu avem tari curate in Europa. Nu avem nici cele mai corupte si cele mai vinovate. Astfel de infractiuni se comit in absolut toate statele membre. In urma…

- Laura Codruta Kovesi, procuror-sef european, a anuntat vineri, in cadrul forumului online Eurosfat, ca Parchetul European va ancheta in Romania peste 600 de dosare de fraude cu fondurile europene. Parchetul European are competenta de a efectua investigatii de natura penala. Dupa cum a explicat Kovesi,…