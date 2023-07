Stiri pe aceeasi tema

- Robert Toma a facut marele pas in relația cu iubita lui și a cerut-o in casatorie, pe o plaja din Grecia. Cei doi sunt impreuna de 6 ani și se ințeleg foarte bine, astfel ca artistul iși dorește sa treaca la urmatoarea etapa.

- Pe 13 iulie 2019, Simona Halep reușea unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei. In finala de la Wimbledon, jucatoarea nascuta la Constanța trecerea dupa doar 55 de minute de Serena Williams, scor 6-2, 6-2.

- Gica Hagi a reactionat miercuri, 21 iunie, la DigiSport, dupa ce Ianis Hagi si-a cerut iubita in casatorie, precizand ca e foarte multumit ca parinte, informeaza Gazeta Sporturilor.Ianis Hagi și-a cerut iubita in casatorie la Paris, iar Gica Hagi a spus public ce le-a transmis tinerilor."O bucurie!…

- Ambasadorul Romaniei pe marile și oceanele lumii, nava școala Mircea, este vedeta acestor zile in portul Constanța. Cu ocazia zilelor Constanței, vasul poate fi vizitat. Mii de oameni au urcat deja la bord și au vazut echipamentele de navigație, puntile și cabina de comanda.

- In ultimele zile se discuta despre noua initiativa legislativa de dezincriminare a posesiei de canabis in vederea consumului, alaturi de mai vechile initiative legislative cu privire la inasprirea pedepselor in referire la traficul de droguri si cu privire la consumul de canabis in scop medicinal prin…