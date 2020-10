Biofarm (BVB: BIO), a doua companie din farma care se alătură ARIR Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania ( ARIR ) este incantata sa anunțe ca Biofarm (BVB: BIO ) devine Membru Asociat. Compania Biofarm este unul dintre primii producatori de medicamente din Romania, fiind fondata acum 100 de ani prin fuziunea mai multor firme din domeniul farmaceutic. Acțiunile Biofarm sunt listate la Bursa de Valori București incepand cu ianuarie 2005 și sunt incadrate in categoria Premium. Catalin Vicol, Director General, Biofarm: ”Credem cu tarie ca dialogul permanent cu toți stakeholderii intarește increderea investitorilor atat in potențialul companiei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

