Fostul om de afaceri Jeffrey Epstein, care a fost condamnat pentru pedofilie și a murit in 2019, a incercat sa obțina bani de la Bill Gates, amenințandu-l ca va face publica relația acestuia cu o jucatoare de bridge din Rusia. Epstein l-a amenințat pe Bill Gates și a incercat sa-l faca sa plateasca pentru a […] The post Bill Gates, șantajat cu o aventura amoroasa cu o rusoaica first appeared on Ziarul National .