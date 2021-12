Bill Gates: Metaversul va găzdui majoritatea întâlnirilor de serviciu în doi-trei ani Gates noteaza ca pandemia de Covid-19 ”a revolutionat” deja locul de munca, mai multe companii ca niciodata oferind flexibilitate angajatilor care doresc sa lucreze de la distanta. ”Aceste schimbari se vor intensifica in anii urmatori”, scrie Gates, afirmand ca munca de la distanta va atrage mai multi oameni in metavers. „In urmatorii doi sau trei ani, anticipez ca majoritatea intalnirilor virtuale se vor muta de la grile de imagini ale camerei 2D… la metavers, un spatiu 3D cu avataruri digitale”, scrie Gates in postarea sa pe blog. Acea vizualizare bidimensionala pe grila pe care o descrie Gates… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

