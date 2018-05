Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates, fondatorul Microsoft, miliardar și filantrop, a declarat recent ca Donald Trump l-a intrebat de doua ori care este diferența dintre HIV și HPV. In plus, susține omul de afaceri american, Trump știa „infricoșator" de multe lucruri despre felul in care arata una dintre fetele lui.

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari ca va ajuta Tokyo sa-i readuca in tara pe cetatenii japonezi rapiti in anii '70 si '80 de Coreea de Nord, intr-o conferinta de presa comuna, in Florida, cu premierul japonez Shinzo Abe, scrie AFP, conform news.ro.”Vom lucra foarte dur cu privire…

- Barbara Bush, sotia fostului presedinte american George H. W. Bush si mama fostului presedinte George W. Bush, a decedat marti, a anuntat intr-un comunicat purtatorul de cuvant al sotului ei, relateaza AFP. “Barbara Bush a decedat marti, 17 aprilie 2018, la varsta de 92 de ani”, se precizeaza in comunicatul…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, ''ar rezolva instantaneu'' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters.

- Retinut de fortele de ordine, tanarul in varsta de 17 ani a proferat aceasta amenintare in timpul unei dispute cu unul dintre profesorii sai, vineri, la doua zile dupa atacul armat comis de catre un fost elev la un liceu din Parkland, in Florida, unde a ucis 17 persoane.La domiciliul adolescentului,…

- "Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri in comisii, anchete si ura intre partide, ea a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale. Cei de la Moscova mor de ras", a scris presedintele Trump pe Twitter. Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a criticat FBI dupa atacul din Florida, soldat cu uciderea a 17 persoane intr-un liceu. El a apreciat ca politia federala a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana."Este…