Bill Gates a fost testat pozitiv pentru... Miliardarul filantrop și fondatorul Microsoft, Bill Gates, a declarat ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și ca are simptome ușoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Ministerul rus al Apararii: Ucraina a suferit pierderi grave in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTErus ala suferit pierderi grave in…

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a negat luni ca nu ar mai dispune de suficiente rachete ghidate de inalta precizie, asa cum a afirmat anterior Ministerul britanic al Apararii intr-unul din buletinele sale despre evolutia conflictului din Ucraina, relateaza EFE si Interfax, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Ministerul rus al Apararii anunța obiectivele din faza a doua a invaziei in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Ucraina a "respins cu succes numeroase asalturi rusești de-a lungul liniei de contact in Donbas in aceasta saptamana", a declarat duminica Ministerul britanic al Apararii in ultima sa actualizare a informațiilor, Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul britanic al Apararii a facut un bilanț al ultimelor evoluții in razboiul din Ucraina și a tras concluzia ca, probabil, rușii vor continua sa atace marile orașe din aer deoarece nu vor sa se angajeze in operațiuni de infanterie urbana pe scara larga. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministerul rus al Apararii a transmis vineri ca prima faza a operatiunii sale militare in Ucraina este aproape incheiata, iar de acum inainte trupele ruse se vor axa pe ''eliberarea'' completa a regiunii estice Donbas ce cuprinde provinciile separatiste proruse Donetk si Lugansk, relateaza Reuters.…

- Ministerul rus al Apararii a declarat sambata ca a utilizat cu o zi in urma rachete hipersonice "Kinjal" pentru a distruge un depozit subteran de arme si munitii aeriene in vestul Ucrainei, ceea ce reprezinta o premiera, relateaza AFP si EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca Ucraina a pierdut „temporar” accesul la Marea Azov, dupa ce forțele rusești care au invadat țara și-au intarit ocupația in jurul orașului Mariupol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul rus al Apararii a emis o declarație in care susține ca trupele sale dețin centrala nucleara de la Cernobil pentru a o "proteja", scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …