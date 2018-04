Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Avem 4 variante câştigătoare, consecutive. Incheiem săptămâna în forţă Biletul zilei: Primele doua meciuri pentru care propunem astazi pronosticuri vin din peninsula Scandinava. Pariem pe succesul lui Rosenborg, acasa cu Start, ultima clasata din Norvegia. Evidențiem și faptul ca in ultima partida pe teren propriu, trupa din Trondheim a facut instrucție cu Malmo. Liderul la zi al ierarhiei a pierdut cu 0-4.

Luam in calcul și cel puțin o reușita a lui Hammarby, in fief-ul lui Haken. Cu 11 reușite in doar 4 runde, ofensiva lui Hammarby, prima clasata in Allsvenskan, cu punctaj maxim, este cea mai productiva a startului de stagiune. Hammarby ar putea cauta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

