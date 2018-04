Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Astăzi avem profit englezesc Biletul zilei: Varianta de marți este bazata exclusiv pe numarul golurilor marcate in meciurile selectate. Incepem cu derby-ul 100% englez din Champions League. Manchester City și Liverpool incep runda decisiva din faza sferturilor de finala, de la scorul de 3-0 in favoarea ”cormoranilor”, consemnat acum o saptamana, pe Anfield. Alte 3 goluri a incasat City și in week-end, in infruntarea cu rivala locala, United. Diseara, “cetațenii” trebuie sa forțeze la maximum, orice calcul privind accederea in careul de ași al Ligii, incepand de la marcarea a cel puțin 3 goluri in poarta lui Karius.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

