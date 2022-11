Stiri pe aceeasi tema

- De miercuri, incepand cu ora 10.00, vor fi puse in vanzare biletele pentru spectacolele Operei Brașov din luna decembrie, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Biserica Ortodoxa din Ucraina permite credincioșilor sa sarbatoreasca Craciunul pe 25 decembrie. Indepartarea de data tradiționala de 7 ianuarie indreptata impotriva șefului pro-Putin al bisericii ortodoxe rusești, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Daca in orașe mari din Romania precum Timișoara sau București apa calda și caldura au devenit un lux din cauza sistemelor de termoficare aflate in coplaps financiar, in Ucraina, chiar și cu jumatate de infrastructura energetica distrusa de ruși, autoritațile se mobilizeaza ca la carte. Fii…

- Biletele pentru spectacolele celei de-a 32-a editie a Festivalului National de Teatru, care va avea loc intre 5 si 13 noiembrie, vor fi puse in vanzare incepand de sambata, la ora 10.00. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Corul National de Camera ''Madrigal - Marin Constantin'' anunta desfasurarea turneului national ''Pe drumul Craciunului'', in perioada 4 - 19 decembrie, care va cuprinde noua spectacole extraordinare in sapte orase: Cluj-Napoca, Targu Mures, Timisoara, Craiova, Suceava, Iasi si Bucuresti. Fii…

- Seful serviciilor de informatii britanice este asteptat sa declare in cursul zilei de astazi ca Ucraina schimba cursul razboiului, in fata fortelor ruse epuizate, noteaza BBC citat de RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- La Universitatea de Vest din Timișoara se construiește cel mai mare camin studențesc din țara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Noaptea Alba a Filmului Romanesc, un maraton cinematografic care aduce pe ecrane cele mai asteptate productii autohtone, incepe vineri, la ora 18.00, in Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…