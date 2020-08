Bilete gratuite de o zi la Untold și Neversea pentru vindecații de COVID care donează plasmă Pacienții vindecați de COVID – 19 care doneaza plasma primesc un bilet de o zi la festivalurile Untold și Neversea de anul viitor. Organizatorii celor doua festivaluri de muzica, Untold și Neversea, incurajeaza pacienții vindecați de COVID-19 sa doneze plasma pentru a salva viețile celor care sunt in stare critica in secțiile de ATI. Donarea de plasma se poate face și in cadrul caravanei Blood Network care se desfașoara in mai multe orașe din Romania pana in 13 septembrie. „Cei care vor veni sa doneze plasma in centre fixe din țara vor primi, la alegere, un bilet de o zi la Untold sau Neversea… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 4.000 de copii au inceput scoala, de la 1 iulie, in clasele special organizate de Salvati Copiii Romania, pentru restabilirea dreptului la educatie a elevilor care, in lipsa unei tablete si a accesului la internet, au fost lasati in afara scolii online. Citeste si: Elevii ar putea primi bani…

- Spitalul Județean de Urgența din Craiova, Spitalul Județean Targu Jiu și Spitalul Floreasca din București ocupa primele 3 locuri intr-un ”top al rușinii” realizat de Observatorul Roman de Sanatate, conform HotNews.ro.Potrivit sursei citate, sunt spitale romanești pentru care gradul de satisfacție al…

- Salvați Copiii intensifica programul de recuperare educaționala a copiilor vulnerabili, al caror drept la educație a fost suspendat in perioada carantinei sociale, cand nu au avut acces egal și nediscriminatoriu la școala online. Astfel, incepand de miercuri, 1 iulie, 4.600 de copii aflați in evidența…

- In circulație vor fi 36 de garnituri care vor lega Litoralul Marii Negre cu Timișoara, Deva, Craiova, Sibiu, Baia Mare, Oradea, Cluj-Napoca, Brașov, Targu Mureș, Iași, Suceava și Galați. Pentru relația București – Constanța din Gara de Nord sunt programate opt perechi de trenuri InterRegio, iar de la…

- CFR Calatori a anunțat astazi introducerea mult așteptatelor trenuri spre mare. Trenurile Soarelui pleaca din gari de pe 12 iunie din toata țara, inclusiv din București, cu destinație finala: Mangalia. Operatorul de stat anunța și ca vor fi cu 100 de vagoane mai mult decat anul trecut. Pasagerii insa…

- Trenuri cu electricieni, in caz ca se strica aerul condiționat Arhiva foto: Razvan Stancu. CFR calatori pune în circulație ,,Trenurile Soarelui” din 12 iunie, programul estival fiind valabil pâna la data de 6 septembrie. Într-o prima etapa, din 12 iunie se prelungesc…

- Frederic Lamy, CEO-ul Leroy Merlin Romania, anticipeaza ca retailerul de bricolaj și decorațiuni va reveni la o creștere daca nu va fi nevoit sa se confrunte cu un nou val al pandemiei de Coronavirus, scrie retail.ro. „Cred ca aceasta pandemie trebuie sa ne invete sa gandim diferit. Daca vom…

- Soluția de plata contactless a calatoriilor, direct in mijloacele de transport in comun din Craiova, va fi implementata, incepand din luna iulie, de Banca Comerciala Romana, in parteneriat cu RAT Craiova și in colaborare cu Telekom Romania. Astfel, toate mijloacele de transport ale societații RAT Craiova…