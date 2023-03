Bilete de avion mai ieftine cu 50%. Detaliile la care trebuie să fii atent Vrei sa pleci in vacanța și sa platești mai puțin pe biletele de avion?! Nu ești singurul! Calatorești in vacanța de primavara, planuiești o vacanța de vara sau ești in cautarea zborurilor catre destinația de vis? In toate cele trei cazuri, exista modalitați inteligente de a evita prețurile uriașe ale companiilor aeriene și de a face calatoriile mai puțin costisitoare. Cum sa rezervi bilete de avion mai ieftine chiar și cu 50%. Detaliile la care trebuie sa fii atent. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a luat o pauza de la televiziune, dupa ce a incheiat proiectul Sunt celebru, scoate-ma de aici!, dela Pro TV. Actrița a vorbit acum despre adevaratul motiv pentru cre a aluat aceasta decizie. De asemenea, ea a anunțat ca va reveni in curand pe micile ecrane. „O sa ma vezi. Știu ca mi se…

- Te-ai hotarat sa calatorești in vacanța de primavara sau iți planifici o vacanța de vara. Asta inseamna ca va trebui sa cauți zboruri catre destinația de vis. In oricare dintre cazuri, exista modalitați inteligente de a evita prețurile in creștere ale companiilor aeriene și de a face calatoria mai puțin…

- 140 de parlamentari au semnat deja pentru propunerea privind voucherele de vacanța pentru angajații din sistemul privat. Salariat este și cel care lucreaza in sistemul bugetar, dar și cel care iși desfașoara activitatea in sistemul privat, afirma Alina Gorghiu, in cadrul dezbaterii privind Propunerea…

- CALENDARUL anului școlar 2023-2024, publicat in Monitorul Oficial: cursuri din 11 septembrie. Cand este vacanța de Paște 2024 Calendarul anului scolar 2023-2024 a fost publicat in Monitorul Oficial. Elevii vor incepe școala din 11 septembrie, anul viitor, vor avea vacanța de Paștele ortodox, pe langa…

- Un sistem de rachete Panțir-S1 SAM, proiectat pentru acoperirea antiaeriana a instalațiilor civile și militare impotriva atacurilor, a fost observat in apropierea stațiunii de schi unde Putin a fost in vacanța.

- Sa petreci mai mult de un an zburand in jurul lumii cu familia intr-un avion mic nu este un plan obișnuit de vacanța. Dar aceasta este realitatea pentru familia Porter din Canada, aflata deja la jumatatea unui tur al lumii, cu durata de 14 luni, relateaza CNN.

- Din pacate, pentru un pasager al unei aeronave care a aterizat la Timisoara, acesta a fost si ultimul drum pentru el. La data de 26 ianuarie, in jurul orei 13:00, polițiștii Biroului de Poliție Transporturi Aeriene Timișoara din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara au fost sesizați…

- Peștele conține proteine de inalta calitate și alți nutrienți esențiali și reprezinta o parte importanta a unei diete sanatoase. De fapt, o dieta bine echilibrata care include o varietate de pește poate contribui la sanatatea inimii și ajuta la creșterea și dezvoltarea corecta a copiilor. Dar, ca orice…