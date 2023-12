Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un depozit necunoscut din regiunea de est a Ucrainei, Harkov, un echipaj de mecanici lucreaza neobosit pentru a repara tancurile ucrainene avariate de vastul arsenal de mine, drone și artilerie al Rusiei, potrivit Reuters. Un echipaj de mecanici ucraineni lucreaza neobosit pentru a repara tancurile…

- Consiliul de Securitate al ONU a respins luni o rezolutie inițiata de Rusia care condamna spirala violentelor din Orientul Mijlociu, delegatii refuzand sa sustina o motiune care nu nominaliza Hamas pentru atacul sau surpriza asupra Israelului, soldat cu cel putin 1.400 de morti, potrivit AFP, informeaza…

- Doua persoane au fost ucise in urma caderilor de resturi de la o drona doborata de Rusia in cursul noptii in regiunea Belgorod, la granita cu Ucraina, a anuntat joi guvernatorul local, citat de AFP, informeaza News.ro."Sistemul de aparare antiaeriana din districtul Belgorod a doborat o drona de tip…

- Atacurile rusilor sunt tot mai sangeroase in Ucraina. Actiunile disperate vin in contextul in care ucrainenii reusesc sa produca pagube importante pe campul de lupta si sa gripeze masina de lupta de Rusiei.

- Regatul Unit a acuzat Rusia ca are in vedere atacarea navelor civile din Marea Neagra folosind mine marine pentru a preveni exportul de cereale ucrainene, transmite AFP. „Informatiile serviciilor(…) sugereaza ca Rusia incearca sa vizeze nave civile care folosesc coridorul umanitar din Ucraina pentru…

- Mii de oameni s-au inghesuit vineri, 29 septembrie, la intrarile in Piața Roșie din Moscova, strangand in maini bilete roșii pe care scrie „O țara, o familie, o Rusie”, un slogan despre care unele media ruse independente, precum Meduza.io , scriu ca aminteste de sloganul partidului nazist „Un popor,…

- Vehiculul subacvatic fara pilot (UUV) botezat "Maricika" are o autonomie de aproximativ 600 de mile și poate efectua misiuni de atac, transport sau recunoaștere, conform grupului de voluntari Ammo Ukraine care a dezvoltat nava, relateaza Ziare.com.Drona are o lungime de 6 metri și o autonomie de aproximativ…

- Semne diacriticeMerita sa vorbim despre discursul Maiei Sandu in cadrul Adunarii Generale a ONU, din 20 septembrie. Mesajele pe care le-a transmis sunt relevante pentru ințelegerea razboiului ruso-ucrainean și a opțiunilor geopolitice din regiunea noastra. Invazia „brutala” a Rusiei in Ucraina este…