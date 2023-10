Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sosit marti seara la Amman, a doua oprire a calatoriei sale in regiune menita sa marcheze solidaritatea Frantei cu Israelul dupa atacul fara precedent al Hamas din 7 octombrie, transmite AFP, citat de Agerpres.Seful statului francez a sosit in Iordania la ora…

- Palestina acuza Israelul ca a bombardat un spital din Gaza. Israelul susține ca responsabil este grupul islamist radical Jihadul Islamic. “Jihadul Islamic”, la randul sau, neaga acest lucru. Analiștii OSINT considera ca, cel mai probabil, racheta lansata de Hamas și-a ratat ținta și a cazut pe spital.…

- La Ramallah, in Cisiordania ocupata, liderul Initiativei Nationale Palestiniene, Mustafa Barghouti, a declarat ca decizia autoritatilor israeliene de a intrerupe furnizarea de apa si electricitate catre Fasia Gaza a fost una fatala."Copiii mor necontenit din cauza lipsei electricitatii. Copiii care…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP."De fiecare data cand oamenii nostri vor fi luati tinta fara avertisment, aceasta va avea ca…

- Israelul a anunțat o blocada “totala” a Fașiei Gaza, deja asediata, inclusiv interzicerea alimentelor și a apei, dupa ce gruparea terorista Hamas a lansat cel mai mare atac asupra țarii din ultimele decenii, transmite Al Jazeera. Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat luni ca autoritațile…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, duminica seara, ca se vor deschide liste pentru cei care ar dori sa se deplaseze in Israel, in cadrul unor echipe medicale, pentru a acorda ajutor sistemului sanitar de acolo. De asemenea, ministrul a precizat ca s-ar putea trimite in timp relativ scurt…

- Israelul a declarat oficial stare de razboi duminica, deoarece numarul morților dintr-un atac fara precedent al Hamas cu o zi in urma a depașit 700 și era de așteptat sa creasca și mai mult, soarta a peste o suta de persoane rapite și duse in Fașia Gaza inca neclara.Avioanele israeliene au efectuat…