Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din estul Indiei si din Bangladesh incearca sa repare incepand de vineri mai multe drumuri, linii de electricitate si de telecomunicatii distruse in urma devastatorului ciclon Amphan, care a facut cel putin 95 de victime in aceasta regiune a lumii, informeaza DPA, potrivit Agerpres.…

- Sute de sate inundate, culturi agricole pierdute si zeci de mii de case distruse au ramas, joi, in urma ciclonului Amphan, care a produs scene de "devastare incredibila" si cel putin 88 de morti in India si Bangladesh, relateaza AFP. In pofida daunelor considerabile cauzate de cel mai…

- Cel putin 82 de persoane au murit in estul Indiei si in Bangladesh in urma intemperiilor generate de Ciclonul Amphan, anunta autoritatile, citate de agentia de presa Reuters. Cea mai afectata zona este...

- Ciclonul Amphan, cel mai puternic format in Golful Bengal in secolul XXI, a provocat moartea a cel putin 84 de persoane in India si Bangladesh, potrivit bilantului oficial anuntat joi, citat de agentia AFP.In regiunea Bengalul de Vest din India, "72 de persoane au murit, dintre care 15 la…

- Ciclonul Amphan, una dintre cele mai severe furtuni care a lovit sudul Asiei in ultimii ani, a provocat moartea a cel putin 15 persoane si pagube uriase. Autoritatile din India si Bangladesh au pus la adapost peste 3 milioane de persoane.

- Ciclonul Amphan, una dintre cele mai severe furtuni care a lovit Asia de Sud in ultimii ani, a provocat moartea a cel putin 15 persoane, autoritatile din India si Bangladesh fiind nevoite sa evacueze peste 3 milioane de locuitori, au precizat joi oficiali locali, potrivit DPA. Amphan a…

- Guvernatorul zonei a precizat ca dezastrul ecologic, produs joi dimineața, este unul major. In prezent, autoritațile vorbesc despre 5.000 de persoane care au suferit diferite grade de intoxicație cu gazul chimic, din care cel puțin 1.000 sunt internate. Bilanțul mai indica și noua decese. „Cel putin…

- Omenirea este greu încercata în aceasta perioada de pandemia de coronavirus, iar Narendra Modi (premierul țarii) le transmite indienilor sfaturi în legatura cu modalitați de combatere a stresului din timpul carantinei. În încercarea de a-i încuraja pe indieni…