Bilanţul victimelor inundaţiilor din Emilia-Romagna creşte la 14 morţi Salvatori depuneau in continuare eforturi sa evacueze persoane izolate in locuinte inconjurate de ape de la revarsari. A reinceput sa ploua dupa 24 de ore de acalmie. La Ravenna, autoritatile au decretat ”evacuarea urgenta si imediata” a mai multor cartiere si strazi, vineri, si a facut apel catre populatie ”sa se deplaseze numai in caz de necesitate”. De la 13 morti, ”bilantul uman a crescut la 14” vineri, declara AFP un purtator de cuvant al regiunii, care precizeaza ca este vorba despre un barbat gasit inecat in casa, la Faenza. In aceasta comuna – care se afla in epicentrul inundatiilor -,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Inundațiile din regiunea Emilia-Romagna este posibil sa fii provocat pagube de 1,5 miliarde de euro culturilor agricole, potrivit unei estimari preliminare a asociatiei fermierilor italieni Confagricoltura, transmite Bloomberg . Aceasta este prima estimare a impactului ploilor torentiale care au lovit…

- Bilantul confirmat al deceselor in urma inundatiilor catastrofale din nordul Italiei a urcat la 14 dupa ce vineri a fost gasit cadavrul unui barbat varstnic in orasul Faenza, transmite DPA care citeaza agentiile ANSA si Adnkronos. Massimo Isola, primarul din Faenza, a vorbit vineri, la televiziunea…

- Inca o persoana a fost gasita decedata in urma inundațiilor din regiunea italiana Emilia-Romagna, bilanțul morților ajungand astfel la 14, au anunțat vineri, 19 mai, autoritațile locale, citate de AFP, relateaza News.ro și France 24.Ultima victima este un barbat care a fost gasit fara viața intr-o casa…

