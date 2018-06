Bilanţul victimelor cutremurul din regiunea Osaka: Cinci morţi şi 370 de răniţi GALERIE FOTO Trei decese - inclusiv al unei fete in varsta de noua ani - au fost anuntate luni dupa acest seism cu magnitudinea de 5,3. Fata a murit in timp ce seducea la scoala, zdrobita de un zid al unei scoli, a carei jumatate superioara s-a surpat pe cand ea se afla pe drum, in orasul Takatsuki, la nord de Osaka.



Celelalte doua persoane sunt un barbat in varsta de 80 de ani, si el omorat de un zid surpat, si un barbat in varsta de 84 de ani, blocat sub o biblioteca, acasa. A patra victima este o femeie in varsta de 81 de ani, ucisa de caderea unei comode, acasa, au precizat intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

